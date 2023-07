Test di gravidanza prima positivo poi negativo: cosa è successo?

Una domanda di: Lina

Mi è arrivato il ciclo il 23 giugno, ma mi è durato un solo giorno e, per giunta, non era nemmeno abbondante. Il giorno successivo solo macchie scure marrone. Poi niente più. Ho fatto un test di gravidanza il giorno 28 giugno ed era positivo. Poi ne ho fatti altri due il giorno seguente ed erano negativi. Mi piacerebbe sapere un suo parere a riguardo. Grazie!



Cara Lina, un test positivo e poi due negativi ci mettono tranquilli sulla possibilità di una possibile gravidanza extra uterina (che dunque possiamo escludere) e quindi quanto lei descrive sembra un concepimento che si è instaurato ma si è spento in poche ore. Questo non è infrequente e non deve preoccupare a meno che non tenda a ripetersi. La causa più ragionevole di questa interruzione della gravidanza è un’anomalia cromosomica del concepito, che può fare solo pochi passi perché non ha i numeri giusti per proseguire nella gestazione. Cari saluti.

