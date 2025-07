Test di gravidanza prima positivo poi negativo: era un falso positivo?

Una domanda di: Ale Ho quasi 42 anni. Il giorno 27 giugno a seguito di un ritardo ho fatto un test clearblue digitale e risultava incinta 1-2 settimane. Lunedì 30 ho fatto prelievo e le hcg avevano un valore < 0.6 quindi non in gravidanza. Dopo una settimana dal test casalingo è arrivato il ciclo normale non abbondante con coaguli. Vuol dire che è stato un falso positivo e non aborto molto precoce? Ma il falso positivo può venire se ci sono cisti ovariche o qualcosa di più serio? Io non sto assumendo nessun medicinale. Tra l'altro avevamo provato io e il mio compagno nel periodo fertile. Mi sembrano troppe coincidenze per un falso positivo. Devo ripetere le hcg comunque?



Cara Ale,

i test di gravidanza sulle urine raramente danno falsi positivi, quindi l'interpretazione di questo evento depone per una gravidanza iniziale che si è subito spenta. Questa possibilità a 42 anni è di circa il 20%. Il dosaggio di hcg negativo, quello eseguito sul sangue, è definitivo e non necessita di essere ripetuto. Quanto è avvenuto si può guardare anche in modo positivo perché c'è fertilità ma abbiamo bisogno di un pochino di fortuna in più nel bilanciamento cromosomico dell'embrione. La prossima gravidanza ha 43 possibilità su 44 di evolvere in modo favorevole ,se il prossimo embrione avrà un corretto numero cromosomico. Cari saluti.





