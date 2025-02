Test di gravidanza: può essere negativo perché eseguito troppo presto?

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,

il valore che riporta esprime che la gravidanza non è iniziata. In quasi tutti i laboratori è un valore superiore a 5 ml/U che attesta la gravidanza. Se avesse fatto il test sulel urine sarebbe ugualmente risultato negativo. Ovviamente se ha fatto il test troppo presto il risultato può non essere quello giusto, quindi sta a lei valutare se ripetere l’esame a distanza di sette giorni per vedere se nel frattempo è diventato positivo. Cordialmente.

