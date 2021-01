Test di gravidanza: quando conviene farlo?

Una domanda di: Simona

Salve, volevo sapere dopo quanto tempo dal concepimento posso fare il test di gravidanza. Abbiamo concepito dopo 4 giorni della fine della mia mestruazione e sono passati solo 5 giorni dal concepimento. Quanto tempo devo attendere prima di fare un test di gravidanza?



Gentile signora,

non riesco a immaginare cosa le dia la sicurezza di aver concepito “4 giorni dopo la fine delle mestruazioni”, visto che è praticamente impossibile sapere se il concepimento sia o non sia avvenuto prima di effettuare il test di gravidanza. E questo vale anche se i rapporti sessuali avvengono nel pieno del periodo fertile, in quanto comunque non è così automatico che a ogni ciclo si riesca a concepire. Posto tutto questo, per sapere se la gravidanza è iniziata è opportuno fare lo specifico test (va bene quello fai-da-te che si effettua sulle urine). In linea teorica si può effettuare già dal primo giorno di eventuale ritardo della mestruazione, ma se si attende qualche giorno in più (una settimana) si può essere strasicuri del risultato. Cari saluti.

