Test di gravidanza sì o no?

Una domanda di: Stefania

Salve è possibile che il test di ovulazione risulti positivo per 8 giorni consecutivi? Mi consiglia di fare il test di gravidanza o aspetto?



Gentile signora,

se è accaduto significa che è possibile. Per quanto riguarda il test di gravidanza si esegue il primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Se è in ritardo lo faccia, se non è in ritardo aspetti di esserlo (se lo sarà). Com’è normale fare. Cordialmente.

