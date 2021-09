Test di gravidanza sulle urine: è attendibile?

Una domanda di: Giusy

Salve, ho da alcuni giorni forte mal di schiena in basso e pochi giorni fa

la mia dottoressa, per sicurezza, mi ha fatto fare il test sulle urine per escludere

una probabile gravidanza visto che dovrò fare una TC per sapere cosa c’è

nella schiena. La mia domanda è: basta questo valore delle urine negativo

per stare tranquilla o meglio fare analisi al sangue? Perché nella mia

seconda gravidanza non mi dava subito positivo il risultato con le urine ma

successivamente. Preciso che ho avuto le mestruazioni questo mese ma sono durate solo

due giorni e già dal terzo giorno macchie rosate e marroni. Grazie per la

risposta.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

il test rapido di gravidanza che si esegue sulle urine è molto sensibile…

Comunque, se vuole essere ancora più tranquilla effettui il dosaggio dell’ormone beta-hCG nel sangue. Non è il mio ambito, ma per il mal di schiena si utilizza la Risonanza Magnetica che non ha alcuna controindicazione con la condizione eventuale di gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto