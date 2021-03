Test di gravidanza sulle urine: è attendibile se fatto molto prima?

Una domanda di: Ilaria

Ho effettuato un test di gravidanza 5 giorni prima della presunta data di mestruazione, il test era negativo “non incinta”, possibile comunque che io sia incinta? Cosa mi consiglia di fare, aspettare ancora per fare una beta? O posso restare tranquilla e aspettare ancora l’arrivo del ciclo? Grazie in anticipo.





Gentile signora,

la sua domanda mi sorprende un po’, nel senso che se l’indicazione (come penso lei sappia bene) è quella di eseguire il test di gravidanza sulle urine a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni rispetto alla data presunta di arrivo, significa che effettuarlo prima non serve perché potrebbe produrre un falso negativo. Il mio consiglio è dunque quello di attendere con un po’ di pazienza l’arrivo delle mestruazioni, per poi, se non dovessero arrivare, effettuare il test sempre sulle urine. Il dosaggio nel sangue dell’ormone beta-hCG non è da effettuare di propria iniziativa, quindi se il ginecologo non le ha detto nulla al riguardo eviti di farlo e si limiti a effettuare il test sulle urine che è più che sufficiente e più che attendibile (se fatto quando è il momento). Le ricordo di assumere acido folico, una compressa da 400 microgrammi al giorno per tutto il periodo di rcerca della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre, a meno che il suo curante non le suggerisca di proseguire. Con cordialità.

