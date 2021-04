Test di gravidanza tutti negativi: posso essere incinta?

Una domanda di: Filomena

Il prossimo agosto compirò 45anni. Il mio ultimo ciclo è

stato il 28 febbraio, il 28 marzo niente ed ancora oggi

niente con tutto ciò ho fatto anche una iniezione di prontogest ma niente mi

sento sotto sotto la pancia che a volte si indurisce, poi mi passa, poi perdite

bianche e giramenti di testa ho provato a fare due dosaggi delle beta-hCG il primo valore 2 e

il secondo al valore 1 e anche il test di gravidanza sulle urine è negativo. Per la prima volta ho mangiato la pizza e ho

un po’ di nausea mi viene da rimettere a volte ho fame altre di meno.

Grazie se mi spiega tutto ciò che ho scritto.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

di sicuro non è incinta come dimostra il test di gravidanza negativo dopo vari giorni di ritardo delle mestruazioni. Quello che le sta accadendo dipende dunque dalle modificazioni ormonali a cui si va incontro alla sua età. Con ogni probabilità è cioè entrata nella fase della vita chiamata premenopausa. Non se ne deve preoccupare: per molte donne rappresenta uno dei periodi più belli e pieni e intensi della vita, perché vi è consapevolezza di sé, ci si conosce bene, si è imparato a valorizzare i propri punti di forza. Il mio consiglio è quello di sottoporsi a un controllo ginecologico per avere conferma di quanto le sto dicendo con maggiore cognizione di causa: io possono parlarle solo in generale e in base ai pochissimi elementi che mi ha riferito, mentre il colelga a cui si rivolgerà avrà modo di valutare meglio la situazione. Le suggerisco comunque di adottare uno stile di vita il più possibile sano,c he significa alimentazione varia, equilibrata, ragionevolmente calorica, movimento, niente fumo né alcol. La invito anche a leggere Coelho, uno scrittore che ama le donne di … 45 anni (in particolare, le consiglio il libro “Le donne agli occhi degli uomini”). Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

