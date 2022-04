Test di paternità post natale: può sbagliare?

Una domanda di: Isabella

Salve dottoressa, volevo farle una domanda. Mia figlia ha avuto una bambina

a cui abbiamo fatto un test di paternità in quanto i suoi tratti somatici,

il colore della pelle e i capelli non sono come quelli del presunto padre,

infatti la piccola assomiglia tantissimo al suo ex, ma il test di paternità

confermano che è positiva al presunto padre che è egiziano. Premetto che il

test lo abbiamo fatto 2 volte proprio perché al primo esito siamo rimasti

scioccati in quanto la differenza è evidente. Vorrei sapere, ci può essere

la possibilità che i test possano sbagliare? Oppure qualcosa che non si

spiega nelle nostre conoscenze? Nonostante il secondo test, comunque

restiamo sempre molto allibiti.

Grazie infinite.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris Cara signora,

i test di paternità, specialmente quelli post natali, cioè effettuati sul bambino già nato, sono molto attendibili. La signora addirittura l’ha ripetuto due volte quindi escludo uno sbaglio da parte del test. Per quanto riguarda la somiglianza con l’ex fidanzato di sua figlia, probabilmente dipende dal fatto che nella vostra famiglia qualcuno presenta tratti simili ai suoi, sono cose che capitano e se ci si riflette bene ci si accorge anche che una spiegazione si trova. Probabilmente, con il passare dei mesi, questa somiglianza si attenuerà via via, perché appunto il test di paternità non mente. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto