Test negativo a 8 giorni dal transfer: si può ancora sperare?

Eseguire il test di gravidanza molto prima di quanto sia possibile ottenere un risultato attendibile è del tutto inutile. I dosaggi delle beta-hCG andrebbero effettuati quando indicato dal centro a cui ci si è affidati per la PMA.
Una domanda di: Annalisa Ho effettuato transfer di blastocisti in data 23 giugno e oggi a 8 giorni dopo il transfer ho effettuato un test casalingo. Negativo. È affidabile il risultato? Devo smettere di sperare?
Francesco Maria Fusi
Cara signora,
io posso capire l'ansia dopo un transfer, ma eseguire dei test prima del tempo giusto, prematuramente, non ha alcun senso, non serve ad avere informazioni attendibili. Dopo 8 giorni dal transfer è del tutto normale che il test sia negativo, a prescindere da come evolverà la situazione. Credo che lei dovrebbe seguire le indicazioni del centro sia su quando effettuare i dosaggi delle beta-hCG sia sulla terapia da affrontare, senza prendere iniziative che non portano a nulla se non a causare ansia. Le auguro che tutto vada per il meglio, mi tenga aggiornato se lo desidera. Con cordialità.
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