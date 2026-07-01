Test negativo a 8 giorni dal transfer: si può ancora sperare?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/07/2026 Aggiornato il 01/07/2026

Eseguire il test di gravidanza molto prima di quanto sia possibile ottenere un risultato attendibile è del tutto inutile. I dosaggi delle beta-hCG andrebbero effettuati quando indicato dal centro a cui ci si è affidati per la PMA.

Una domanda di: Annalisa
Ho effettuato transfer di blastocisti in data 23 giugno e oggi a 8 giorni dopo il transfer ho effettuato un test casalingo. Negativo. È affidabile il risultato? Devo smettere di sperare?

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Cara signora,
io posso capire l'ansia dopo un transfer, ma eseguire dei test prima del tempo giusto, prematuramente, non ha alcun senso, non serve ad avere informazioni attendibili. Dopo 8 giorni dal transfer è del tutto normale che il test sia negativo, a prescindere da come evolverà la situazione. Credo che lei dovrebbe seguire le indicazioni del centro sia su quando effettuare i dosaggi delle beta-hCG sia sulla terapia da affrontare, senza prendere iniziative che non portano a nulla se non a causare ansia. Le auguro che tutto vada per il meglio, mi tenga aggiornato se lo desidera. Con cordialità.

donna in crisi perché non riesce a rimanere incinta

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