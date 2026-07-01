Test negativo a 8 giorni dal transfer: si può ancora sperare?

Una domanda di: Annalisa Ho effettuato transfer di blastocisti in data 23 giugno e oggi a 8 giorni dopo il transfer ho effettuato un test casalingo. Negativo. È affidabile il risultato? Devo smettere di sperare?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

io posso capire l'ansia dopo un transfer, ma eseguire dei test prima del tempo giusto, prematuramente, non ha alcun senso, non serve ad avere informazioni attendibili. Dopo 8 giorni dal transfer è del tutto normale che il test sia negativo, a prescindere da come evolverà la situazione. Credo che lei dovrebbe seguire le indicazioni del centro sia su quando effettuare i dosaggi delle beta-hCG sia sulla terapia da affrontare, senza prendere iniziative che non portano a nulla se non a causare ansia. Le auguro che tutto vada per il meglio, mi tenga aggiornato se lo desidera. Con cordialità.

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