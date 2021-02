Test negativo e mestruazioni regolari: posso essere incinta?

Una domanda di: Nuala

Salve dottore, le scrivo perché leggendo su internet mi sono creata una sfera di ansia!

Ho avuto l’ultimo rapporto (non protetto) tre mesi fa, in questi tre mesi ho avuto sempre ciclo regolare e nessun sintomo di vomito o di gonfiore nel seno! Ho fatto un test di gravidanza (però solo al terzo mese del mio sospetto) ed è risultato negativo, in questi giorni avverto un leggero mal di schiena (da premettere che sto molto tempo seduta in una sedia senza spalliera e soffro di cistite e candida) nella zona bassa della schiena a volte sul lato destro e a volte sul sinistro!

Prima di fare il test ho fatto un esame al sangue e alle urine perché avvertivo un senso di spossatezza (non ho specificato di controllare se fossi gravida). Lei pensa che si sarebbe visto ugualmente? Pensa che posso stare tranquilla?





Gentile signora,

l’esame del sangue che evidenzia uno stato di gravidanza ricerca l’ormone gonadotropina corionica umana, meglio noto come beta-hCG. Quindi dalle analisi che lei ha eseguito, non essendo richiesto il dosaggio delle beta-hCG non poteva emergere uno stato di gravidanza. Premesso questo, non mi è chiara la ragione per la quale dovrebbe essere incinta visto che negli ultimi tre mesi le mestruazioni sono apparse regolarmente e il test di gravidanza ha dato un risultato negativo. Dunque penso prorpio che lei non sia incinta, almeno secondo quanto mi riferisce, secondo cui l’ultimo rapporto sessuale lo ha avuto tre mesi fa. Il mio consiglio è comunque quello di adottare un metodo contraccettivo sicuro, visto il suo timore di andare incontro a una gravidanza: di questo può discuterne con il suo medico. Con cordialità.

