Test negativo ma le mestruazioni non arrivano

Una domanda di: Giada

Salve volevo un parere. Il mio ultimo ciclo è stato il 17 aprile. Ho un ciclo regolare. Le mestruazioni vengono ogni 28 giorni. Stamattina ho fatto un test di gravidanza ed è risultato negativo. Ho avuto rapporti completi il 25-29-4-9 e ieri ho avuto dolori come se mi dovevano venire ma alla fine niente. Può essere che il test sia un falso negativo?





Gentile signora, il falso negativo è difficile, soprattutto quando il test di gravidanza viene effettuato dopo un ritardo di due giorni in un ciclo regolare. Posto questo, non si può escludere del tutto, quindi può essere opportuno ripeterlo. Tenga presente che non è automatico che la gravidanza inizi lo stesso mese in cui si inizia a cercarla. Se anche il prossimo test dovesse risultare negativo e le mestrazioni non dovessero arrivare, le consiglio di effettuare un controllo dal suo ginecologo per capire la ragione di questa irregolarità. Le ricordo, se già non lo sta facendo, di iniziare ad assumere l’acido folico, sostanza preziosa per prevenire gravi malformazioni del feto, in particolare la spina bifida. La dose è di 1 compressa da 400 microgrammi al giorno, lontana da tè e latticini, a partire dal momento in cui si ricerca la gravidanza fino ad almeno i primi tre mesi dal suo inizio (salvo diversa indicazione del ginecologo curante). Con cordialità.

