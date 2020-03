Test negativo: posso essere incinta?

Una domanda di: Martina

Ho 24 anni e sono mamma di due bambine. sono una ragazza ansiosa e come ogni mese aspetto Il ciclo come una sorpresa.. ad oggi mi ritrovo ad avere un ritardo di 5 giorni senza nessun segno di ciclo mestruale. Ho eseguito un semplice test ieri mattina con la seconda urina del mattino e il risultato è stato negativo. Devo ripete il test oppure posso stare tranquilla? Non abbiamo progetti per una terza gravidanza anche perché non è desiderata in questo momento. Cordiali saluti.





Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, i test di gravidanza sono piuttosto precisi, tuttavia per sicurezza, se ancora le mestruazioni non fossero arrivate, lo ripeterei. Se ancora fosse negativo, le consiglio un controllo ginecologico colto a comprendere il motivo per il quale le mestruazioni non tornano, pur non essendo iniziata una gravidanza. Con l’occasione, le consiglio di discutere con il suo ginecologo di contraccezione, per trovare con il suo aiuto un metodo anticoncezionale che possa permetterle di vivere l’intimità serenamente, senza il costante timore di una gravidanza indesiderata. Con cordialità.

