Test positivo a 10 giorni dall’inizio delle mestruazioni: in che settimana è la gravidanza?

Una domanda di: Flaminia Tre giorni fa ho scoperto di essere incinta, ma non riesco a capire in che settimana sono, si deve contare l'ultima mestruazione ma a me l'ultima mestruazione normale è avvenuta il 22 maggio, poi il 16 giugno mi è arrivata ma è durata solo 3 giorni e poi il 26 giugno ho scoperto di essere incinta. Quindi a che settimana mi trovo? Ho chiamato la mia ginecologa per riferire e fare un appuntamento ma devo aspettare fino al 29 di luglio.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

è inutile fare calcoli perché appunto i fatti e, in particolare, la seconda mestruazione scarsa, non ce lo consentono. In questi casi è opportuno non attendere tutto questo tempo (al 29 luglio manca quasi un mese pieno) ma recarsi in un pronto soccorso ostetrico dove spiegare la situazione. Lì le faranno il dosaggio delle beta-hCG e l'ecografia permettendo di togliersi ogni dubbio. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto