Test positivo a meno di due settimane da un aborto: posso essere di nuovo incinta?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/11/2026 Aggiornato il 04/11/2026

Le beta-hCG rimangono in circolo per almeno il mese successivo a un aborto, quindi in questo lasso di tempo non è opportuno fare il test di gravidanza perché un eventuale risultato positivo non sarebbe attendibile.

Una domanda di: Denise
Ho avuto un aborto il giorno 20 ottobre ed ho avuto rapporti non protetti, ho fatto un test il 2 novembre ed è risultato positivo: può essere che sia di nuovo incinta?

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
il test di gravidanza precoce non è corretto: dopo una procedura abortiva è opportuno ripeterlo a distanza di tre-quattro settimane, perché le beta-hCG persistono nel sangue circa un mesetto quindi il risultato che si ottiene non è attendibile (ovvero positivo nonostante non vi sia una gravidanza in atto). Solitamente viene infatti indicato di ripetere il test appunto dopo circa un mese, associandolo ad alcune ecografie dello specialista di fiducia per verificare il buon esito di tutta la procedura. Può dunque escludere di essere incinta, fissi comunque il controllo con il suo ginecologo. Cari saluti.

Test positivo a meno di due settimane da un aborto: posso essere di nuovo incinta?

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