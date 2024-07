Test positivo dopo un aborto: come capire se è iniziata un’altra gravidanza?

Una domanda di: Maria Adriana

Ho avuto un aborto il giorno 1 luglio. Il feto era senza battito. Dopo una settimana ho avuto rapporti, il giorno 26 luglio ho fatto il test e risulta

positivo ma una linea e molto sbiadita vorrei capire se sono di nuovo in gravidanza.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

in casi come questo, per scrupolo si possono eseguire due dosaggi delle beta a distanza di 48 ore uno dall’altro: se il valore non aumenta, ma diminuisce o anche solo rimane stabile è il residuo della precedente gravidanza, diversamente è di nuovo incinta. Cordialmente.

