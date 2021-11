Test positivo dopo un mese dall’aborto spontaneo

Ho avuto un raschiamento di 8 settimane per aborto spontaneo e dopo un mese circa il test dà come risultato “incinta 1-2”, io non ho avuto ancora mestruazione sono preoccupata. Nadia

Gentile signora, può capitare che anche dopo un mese le beta-hCG siano ancora in circolo e quindi diano ancora una “bassa positività”. Può capitarer anche, evenienza non frequente ma possibile – che sia rimasto in utero qualche frammento minuscolo del materiale abortito che, appunto potrebbe determinare la quella bassa positività segnalata dal test. Può anche capitare, se ha iniziato ad avere rapporti abbastanza precocemente dopo il raschiamento (questo lo sa lei), chee sia in atto una nuova gravidanza. Posto tutto questo, è ovvio che non le resta che sottoporsi a un controllo dal ginecologo, grazie al quale ogni suo dubbio verrà dissipato. Con cordialità.