Test sulla celiachia: sono attendibili?

Una domanda di: Veronica

Salve ho un bimbo di quasi 3 anni, nato di 3.100 kg e 50 cm cresciuto benissimo fino a 14 mesi poi con il passare del tempo la crescita è calata. Siamo arrivati al policlinico a Napoli ad endocrinologia perché si pensava che fosse un problema di crescita. Abbiamo fatto tantissimi esami del sangue tra cui anche quelli per scoprire la celiachia, ma il risultato è stato sempre negativo. Siamo andati a tre controlli e alla fine ci hanno detto che la sua crescita era tra il 3° e il 5° percentile ma la cosa buona e che la curva di crescita era stabile… oggi

pesa 11.600 ed è alto 87 cm. Gli propongo un’alimimentazione ricca di legumi frutta e verdura ma mio figlio è stitico o, meglio, fa la cacca tutti i

giorni ma ha difficoltà ad evacuare e molte volte emette feci “caprine”. Negli ultimi giorni ho trovato piccole tracce di sangue. Il mio dubbio è che sia celiaco nonostante non sia emerso dalle analisi. Posso provare a farlo mangiare senza glutine per vedere come va? Come mi devo

comportare? Grazie, aspetto vostre notizie.





Gentile signora,

innanzi tutto le voglio dire che la statura di sua figlio non desta alcuna preoccupazione, anzi è un bambino piuttosto alto per la sua età. E’ vero

invece che è magrolino ma questo potrebbe dipendere anche da un fattore costituzionale. Per quanto riguarda l’evacuazione, può essere utile per

rendere le feci più soffici e facili da espellere somministrargli il macrogol (al riguardo chieda comunque al pediatra curante cosa ne pensa ed

eventualmente se ritiene opportuno prescriverlo). Direi comunque che, visto che si scarica tutti i giorni, non si può parlare di stipsi in senso

stretto. In ogni caso arricchisca la sua dieta di frutta cotta (prugne, per esempio, ma anche pere). La frutta cruda, per esempio le banane, deve essere

il più possibile matura. Direi che non è affatto opportuno eliminare il glutine dalla dieta del bambino, visto che i test per la celiachia sono

risultati negativi, tuttavia quando sarà passato un anno dai test effettuati le consiglio di ripeterli perché a volte accade che la celiachia si possa manifestare anche dopo test negativi, ma a distanza di tempo dai precedenti.

Con cordialità.



