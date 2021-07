Testosterone per aumentare il numero degli spermatozoi?

Una domanda di: Simona

Salve volevo un chiarimento riguardo la situazione del mio compagno. Stiamo

cercando un bimbo, entrambi ci siamo sottoposti a delle visite, nel mio caso è

risultato tutto ok, ma per quanto riguarda lui il numero di spermatozio un po’

basso: 10 milioni. Ci siamo rivolti ad uno specialista che ha consigliato per

aumentarne il numero 2 iniezione di testosterone una al mese per due mesi, da fare nel

periodo del mio picco ovulazione e ci ha dato buone speranze. Non abbiamo

avuto nessun riscontro positivo a tal proposito: ha ripetuto lo spermiogramma e il

numero degli spermatozoi, dopo queste iniezioni, è sceso a 1 milione, quantità diciamo impossibile per una

fecondazione. Lo specialista in questione non ci ha dato risposta e in più

non ci risponde più. Ora ho provveduto a fissare visita da un andrologo. Mi

potreste dare qualche risposta siamo molto preoccupati. Grazie attendo

risposta.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

il testosterone, se da un lato aumenta la potenza sessuale, dall’altro attiva un meccanismo, chiamato feed-back negativo, per cui inibisce la produzione di FSHed LH dall’ipofisi, con in risultato di non avere stimolo alla spermatogenesi e avere una riduzione degli spermatozoi. E’ comunque reversibile. Meglio però rivolgersi ad un andrologo.

