Tetraciclina assunta a inizio gravidanza

Una domanda di: Rosa

Sono esasperata. Ho scoperto da 4 giorni di essere incinta per la seconda volta. La prima volta ho abortito per malformazione. Io non sapevo ASSOLUTAMENTE di essere incinta e

siccome stavo prendendo il Minocin per curare un infezione vaginale ho tanta paura. Lo stavo prendendo tutti i giorni:chi può togliermi questo dubbio.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile signora Rosa,

gli studi disponibili sull’uso di antibiotici della classe delle tetracicline (a cui appartiene la minociclina – Minocin) nel I trimestre di gravidanza non hanno osservato un aumento del rischio di malformazioni.Questi antibiotici sono sconsigliati nel II e III trimestre, perché in quel periodo della gravidanza potrebbero diminuire la calcificazione delle ossa e dei denti (decolorazione dello smalto dei denti). Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto