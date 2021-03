Tibia vara a 14 mesi

Una domanda di: Claudia

Ho un bimbo di 14 mesi e sin della nascita anzi a 6 mesi mi sono accorta che ha la tibia vara a forma di parentesi ma con la crescita si ridolve o mi rimane così e cosa posso fare per aiutarlo?





Fin verso i due anni i bambini tendono ad avere le gambe storte, con appunto l’aspetto ad arco. La situazione è in genere fisiologica e lascia il posto dopo i due anni ad una opposta deviazione, le cosiddette ginocchia valghe, ovvero le gambe ad X: anche questa è una situazione fisiologica che si corregge automaticamente nel tempo. La spiegazione di questi atteggiamenti nella postura e nella deambulazione è dovuta allo sviluppo delle ossa e al costante miglioramento delle competenze muscolo tendinee a bambino in piedi o durante il movimento. Ovviamente se la tibia vara sembra a voi genitori eccessiva o asimmetrica o determina andatura del tutto irregolare, necessita di un controllo del pediatra per un parere. Con cordialità.



