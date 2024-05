Tic in un bambino: c’è relazione con lo streptococco?

Una domanda di: Ilaria

Salve, mio figlio (4 anni) ha dei tic. Inizialmente pensavo perché volesse più attenzioni (diventerà fratello maggiore tra 2 mesi), poi mi hanno fatto fare le analisi. Ha lo streptococco b. C è una relazione con questi tic? Passerà dopo l’antibiotico? Grazie.





Carla Sogos Carla Sogos

Gentile signora,

i tic sono molto comuni nei bambini e solitamente hanno una risoluzione spontanea. In alcuni casi possono essere secondari ad un’ infezione streptococcica e risolversi con specifica terapia antibiotica. Quindi la terapia che le hanno consigliato è corretta perché l’infezione deve essere trattata in ogni caso. I tic potrebbero migliorare e risolversi con il trattamento o perdurare perché, come lei riferiva, potrebbero essere collegati e sostenuti da una richiesta di attenzione del bambino.

Un caro saluto.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

