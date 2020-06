Tic nervosi: che origine hanno?

Una domanda di: Maria

Ho 31 anni. Fin da bambina ho avuto brevi periodi in cui soffrivo di tic nervosi ( strizzare gli occhi,

ad esempio) che però poi scomparivano da soli. Che io ricordi poi dai 10 ai 15 anni non ho più sofferto di tic, invece a circa 15 anni mi sono ricomparsi e non sono mai andati via. I miei due tic sono strizzare gli occhi e contrarre i muscoli delle braccia. Ad essere sincera non mi causano nessun particolare disagio quindi non mi interessa curarli e non me ne sono mai preoccupata ne me ne preoccupo tuttora. Recentemente ho letto però che i tic possono avere cause organiche (specie negli adulti) e quindi mi chiedo se dovrei indagare la cosa non tanto per il tic in se ma perché ho paura che ci sia una causa organica sottostante pericolosa per la mia vita/salute. Può essere così? In passato, per emicrania ho fatto una RMN (risonanza magnetica nucleare) encefalo senza mezzo di contrasto ed è risultata negativa. Dovrei fare esami più approfonditi tipo RM con contrasto? Inoltre ho letto che i tic possono venire dopo infezione da strepotocco alla gola non curato e che questa infezione non curata provoca danni al cuore ( io non ne ho perché ho da poco fatto una visita con ecocardiogramma e ecg)… io dai 15 anni ad oggi ho sicuramente avuto mal di gola a volte ma mi sono sempre curata autonomamente senza prendere antibiotici (in età pediatrica ricordo che la mia pediatra me li ha prescritti a volte)… considerando che ora non ho mal di gola con febbre da almeno due anni credo, avrebbe senso nel mio caso effettuare un tampone faringeo e se risultati positiva allo strepotocco eradicarlo con terapia antibiotica (anche per prevenire eventuali danni al cuore futuri) o a questo punto non avrebbe senso essendo asintomatica, senza mal di gola ecc? In conclusione, ció che mi preme sapere è se i miei tic potrebbero essere la spia di una patologia organica grave tale da compromettere in modongrave la mia salute? ( solo in quel caso per me varrebbe la pena fare accertamenti, altrimenti posso tenermi i tic senza problemi). Io sono da sempre una ragazza molto ombrosa e ansiosa, quindi ho sempre dato per scontato che i miei tic avessero un’origine psicologica. Grazie mille.



Angela Raimo Angela Raimo Gentile Maria,

si può escludere che i suoi tic siano collegabili a una malattia organica grave in quanto se così fosse nell'arco di più di 15 anni (lei ha 31 anni e sono ri-iniziati a 15 anni) le posso assicurare che si sarebbe manifestata dando luogo a ben altri sintomi. Del resto, da quanto riferisce ègià stata visitata da un neurologo che di sicuro ha escluso che siano indotti da una patologia che interessa il cervello. Lo stesso vale per le infezioni da streptococco, che non passano certo inosservate come un banale mal di gola. La risposta è già nella sua domanda: lei è una persona ansiosa e i tic sono l'espressione di questo suo disagio. Non ha mai pensato di fare yoga, oppure ipnosi terapeutica o di effettuare una terapia psico-comportamentale breve? Le assicuro che potrebbe trarne grande giovamento, per migliorare il suo stato d'animo e, di conseguenza, la qualità della sua vita. Tanti cari saluti.