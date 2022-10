Timore che la pillola non funzioni per via del suo dosaggio

Una domanda di: Loris

Sono una signora di 44 anni, tra 2 mesi 45. Dal 05.09 ho iniziato a prendere la pillola mercilon dopo un’ecografia fatta dal mio ginecologo. Non mi sento sicura in quanto ho paura che il dosaggio non sia adatto è possibile? C’è possibilità che si intauri una gravidanza? Infatti al momento ho rapporti protetti. Inoltre ogni tanto con mio marito ho dei rapporti anali completi: sono a rischio gravidanza? Non penso ma sono insicura in merito: gli effetti indesiderate della pillola mi sono quasi spariti tutti mi sono rimasti solamente i fastidi addominali e ogni tanto un po’ di nausea ma niente più. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora, Mercilon è una pillola di terza generazione che svolge egregiamente la sua funzione contraccettiva. Non corre alcun rischio di gravidanze indesiderate e non è affatto necessario che abbia rapporti sessuali protetti: guardi che la pillola serve proprio a questo, ad avere rapporti sessuali liberi, s enon si sfrutta questo vantaggio ha poco senso utilizzarla. Stia tranquilla, il collega che le ha prescritto questo contraccettivo orale sa quello che fa: ma perché mai dovrebbe darle una pillola inefficace? E perché mai dovrebbero commercializzare un prodotto che non svolge correttamente l'effetto per il quale è stato messo a punto? Fermo resta che l'efficacia contraccettiva della pillola (di qualsiasi pillola) dipende strettamente dall'impiego corretto, dunque, per esempio, senza dimenticanze. Con cordialità.