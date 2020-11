Timore dopo la PMA

Una domanda di: Noemi

Stamattina ho fatto la prima ecografia: 15/10 transfert 1 embrione di 3 giornata, tipo 1 classe A

6+3 settimane di amenorrea. Si sviluppa in utero, in fondo lateralmente a sinistra immagine anecogena con orletto iperecogeno riferibile a camera gestazionale di 8 mm di diametro, al suo interno non si visualizza ancora con certezza il polo embrionale con BCE ma solo uno scintillio.

Devo fare una nuova eco il 19/10/20. Mi devo preoccupare?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

solitamente a 6 settimane e 3 giorni il battito cardiaco si vede. E' però possibile un impianto tardivo o una posizione sfavorevole in utero della camera. Solo il tempo lo potrà dire, quindi occorre aspettare. Le faccio tanti auguri. Cari saluti.