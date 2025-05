Timore (immotivato) di essere incinta

Una domanda di: Federica Scrivo per avere delle rassicurazioni riguardo un episodio che mi è accaduto. Sono una ragazza alle prime esperienze sessuali, che soffre di ansia e va in paranoia per tutto, ma ci sto lavorando con la psicoterapia. Sabato scorso ho avuto due rapporti protetti con un ragazzo, ma a differenza di come accade di solito, lui non si è lavato le parti intime, né le mani tra il primo e il secondo rapporto. Dopo il primo rapporto si è semplicemente rimesso l'intimo. Ho timore che nel mettere il secondo preservativo, quest'ultimo si sia contaminato con residui di sperma del precedente rapporto, anche se tra i due rapporti penso sia passata circa mezzora. Inoltre, anche se per pochi secondi, prima di iniziare il secondo rapporto, lui mi ha penetrata con un dito, ma non so se fosse completamente pulito. Specifico che ero nei giorni dell'ovulazione. Oggettivamente non penso che siano probabilità di gravidanza, però vorrei sentire il parere di un esperto. La ringrazio per l'attenzione.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Federica,

da quello che descrive non ci dovrebbe essere la possibilità che abbiate avviato una gravidanza. In linea teorica, si può escludere infatti che sia avvenuto il concepimento attraverso le dita e credo anche che lo stesso valga in relazione al secondo preservativo utilizzato (e indossato senza la detersione intima). Detto tutto questo, le dico francamente che la mia

esperienza mi ha insegnato a non dare mai nulla per certo basandomi semplicemente su quanto mi viene riferito e non già perché non creda ai resoconti delle donne che si rivolgono a me, quanto piuttosto perché non sempre sono del tutto fedeli e possono contenere omissioni in realtà significative. In generale, mi sento di dirle che l'attività sessuale di coppia ha un senso e serve a rinforzare il legame affettivo se viene affrontata con gioia e dà piacere anche sotto il profilo emotivo. Se è solo una fonte di ansia e preoccupazione può essere opportuno rimandarla a quando si è emotivamente più attrezzati per viverla con serenità. La scelta di una contraccezione sicura, che lasci davvero tranquilli è senza dubbio consigliabile quando non si desidera una gravidanza: le consiglio di rivolgersi a un consultorio (o comunque a un ginecologo) per farsi aiutare in relazione a questa. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto