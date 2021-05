Timore per l’evoluzione della gravidanza

Una domanda di: Karol

Salve. Sono alla mia prima gravidanza e sono terribilmente ansiosa e

preoccupata, in primis perché non sento assolutamente niente e poi perché

non riesco a dialogare con il mio ginecologo come vorrei.

Cerco di illustrarvi in breve la mia situazione.

.Ultima mestruazione: il 10/03/2021.

Test positivo: 8/04/2021.

Prime beta il 9/04/2021 a 163.

Avviso il ginecologo che mi dà subito acido folico e mi fa ripetere le beta.

Seconde beta il 14/04/2021 a 883.

Secondo lui ancora molto basse e dice di ripeterle ancora.

Terze beta 20/04/2021 a 1443.

Sempre per lui cresciute poco.

Al che il 22/04/2021, la mattina vado al pronto soccorso perché la sera prima avevo notato

una leggerissima e quasi impercettibile macchiolina marroncino tenue e presa

dal panico ho preferito non aspettare.

Là trovo proprio il mio dottore che mi visita e non trova alcun tipo di

perdita.

Poi mi ha fatto una eco interna e ha visto una camera gestazionale (che ha

definito piccola per il periodo di amenorrea in cui mi trovo) quasi

completamente occupata da un sacco vitellino e deboli battiti

embrionali.

Per lui era strano con delle beta così basse vedere così tante cose. E

rimane sempre una cosa a rischio.

Mi ha prescritto ovuli di progeffik mattina e sera che ho iniziato a

prendere da subito e sono tornata a fare le beta il 24/04/2021 che erano a

1963.

Ora sono nel panico più totale in attesa della sua risposta per fissare una

visita.

Posso almeno capire cosa vuol dire quello che mi ha scritto sul referto?

La camera piccola può essere perché magari si è impiantato un po’ più

tardi e vado di qualche giorno in ritardo? E questi deboli echi embrionali?

Perché deboli? Abbiamo visto entrambi un puntino pulsare ma non mi ci ha

fatto capire niente. Grazie se mi aiuterete con una risposta chiara.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

le prime fasi della gravidanza hanno una variabilità ampia di manifestazioni. La crescita delle beta-hCG può essere molto variabile, e lo stesso sviluppo della camera gestazionale può avere differenti tempistiche. Il suo ginecologo non le ha dato una risposta definitiva perché ad oggi non c’è. Potrebbe essere una gravidanza evolutiva, così come una gravidanza non destinata a procedere. Per ora l’aspetto positivo è la presenza del battito cardiaco fetale. Poi occorre valutare l’evoluzione nelle prossime 2-3 settimane. Con cordialità.

