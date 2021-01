Timori dopo la PMA

Una domanda di: Tiziana

Ho 40 anni e ho fatto un ciclo di Pma a dicembre con esito positivo.

A 12 giorni dal trasferimento avevo le beta-hCG a 277.

Dopo 3 settimane, all’inizio della sesta settimana, ho notato lievi perdite marroncine quando mi asciugavo.

Chiaramente sono andata in panico e vorrei sapere se devo preoccuparmi ed eventualmente andare al pronto soccorso prima dell’appuntamento col ginecologo che è fra una settimana. Inoltre, le beta vanno ripetute ? Queste perdite potrebbero essere un segno che la gravidanza non proseguirà? Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora ,

quanto lei riferisce testimonia, per i valori riportati, un inizio di gravidanza successivo al trasferimento (transfert).

Dal punto di vista evolutivo è necessario che i valori delle beta salgano al di sopra dei 1500 circa per permettere al controllo ecografico di evidenziare la camera gestazionale.

Tutte le gravidanza possono essere associate a disturbi iniziali con perdite legate alla situazione ormonale.

Naturalmente solo dopo qualche giorno di attesa è possibile avere prova di un’evoluzione favorevole della gravidanza. Purtroppo deve armarsi di un pochino di pazienza, anche se comprendo che con il suo stato d’animo non è facilissimo. Mi tenga aggiornato, se lo desidera, cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

