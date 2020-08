Timori (infondati) a 13 anni

I cambiamenti fisici che si verificano alle soglie della pubertà non devono destare preoccupazione, anzi vanno accolti come la conferma che tutto sta andando per il verso giusto.

Una domanda di: Marco

Io ho 13 anni e ho i peli bianchi sopra i testicoli: ho paura di dirlo ai miei genitori.



Gianni Bona Gianni Bona Caro Marco,

quello che ti sta succedendo è del tutto normale: è il segno che stai crescendo e ti trovi nell’anticamera della pubertà. L’epoca della vita che stai vivendo è segnata da grandi cambiamenti fisici, di cui fa parte anche la comparsa dei peli sia nella zona del pube sia nella zona dello scroto. Non c’è nulla di cui vergognarsi, nessuna paura da nutrire: va tutto bene, stai tranquillo. Vale anche se a preoccuparti è il fatto che i peli sono bianchi: è probabile che tu abbia chiari i capelli e la carnagione e che quindi questa prima lanuggine abbia giocoforza le stesse caratteristiche. Con il passare del tempo, e sicuramente entro i tuoi 16-18 anni, i peli probabilmente si scuriranno e ispessiranno. Per quanto riguarda i tuoi genitori, quasi di certo sanno (anche senza vedere) quanto ti sta accadendo, perché le tappe che avvicinano alla pubertà vera e propria, quando aumenteranno di dimensione i genitali, inizierà a spuntarti la prima barba, si evidenzieranno i muscoli e il tuo timbro di voce diventerà più profondo, sono ben note (e questo ti conferma che è tutto normalissimo). Scrivimi ancora, se ti fa piacere. Cari saluti.

