Timori (infondati) dopo l’ecografia

Una domanda di: Laura

Ho 34 anni e sono alla 15^ Settimana di gravidanza.

Sta andando tutto bene, anche il Dna fetale conferma l’assenza di trisomie.

Ho una domanda: nelle ecografie effettuate a 10 e 12, il feto si muoveva

molto, quasi nuotando. Tant’è che è stato difficile prendere il battito

Nell’ultima di 14 settimane era fermo e ha mosso solo la mano portandosela

al viso. Il mio ginecologo dice che il movimento del feto a volte si vede, a

volte no in base ai suoi “impulsi”. Forse ci sono rimasta male perché avevo

associato movimento= sano come un pesce e vederlo fermo mi ha allarmato

nonostante non ci sia nulla per esserlo infatti era un bel 9 cm con battito

regolare. Grazie della risposta.





Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno signora, stia tranquilla. I feti si muovono a volte di più ed a volte di meno.

Ci sono poi delle situazioni in cui l’immobilità può entrare a far parte di una situazione patologica ma che non rientra nel suo caso avendole il collega fatto vedere comunque dei movimenti fetali. Tenga presente che se il collega avesse rilevato un problema glielo avrebbe comunicato.

Cordiali saluti.

