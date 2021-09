Timori per l’esito di un esame

Una domanda di: Valentina

Riprendendo esami effettuati circa 6 mesi fa a causa di ovattamento

aurucolare sx e otalgia sx, mi sono sorti alcuni dubbi poiché non avevo

notato un risultato. Avevo fatto: esame audiometrico tonale che riportava

normoacusia Au dx e lievissimo deficit zonale au sx per frequenze di 6000 e

8000 Hz (orecchio destro sentivo tutto a 10 db mentre orecchio sx tutto a

10 db tranne le sopracitate frequenze acute che sentivo a 25 db).

Timpanogramma di tipo c (so quindi di aver ipofunzionalità tubarica) e poi

un esame che mi era sfuggito: rifelsso stapediale. Per frequenza di 500 hz

ho 100 orecchio destro e 105 sinistro. Per frequenze di 1000 hz ho 90

orecchio destro e 100 orecchio sx. Per frequenze di 2000 hz ho 90 in

entrambi gli orecchi. Per frequenze di 4000 Hz ho 105 orecchio destro e

Assente orecchio sx. Sono preoccupata: perché assente a sinistra? Potrebbe

essere qualcosa di grave? Preciso che ho fatto anche abr risultati negativi

e l’otorinolaringoiatra mi aveva detto che si poteva escludere il neurinoma dell’

acustico, ma allora come mai riflesso stapediale assente a sinistra? Alla

luce di questo risultato l’ipotesi del neurinoma potrebbe essere invece

papabile? O altre cause gravi? Sempre nello stesso foglio c’è scritto test

di Weber (che non so cosa sia ) e c’è una freccia in su (come per dire

aumentato/ superiore) di fianco a 1000 solo per orecchio destro. Sono un

po’ preoccupata. Potrei soffrire di tumori retrococleari o di cose gravi

tipo colesteatoma?



Aldo Messina Aldo Messina Gentilissima,

il riflesso stapediale è deficitatio perchè il timpanogramma (che studia le cedevolezza del sistema orecchio medio), come lei stessa afferma, non è normale (di tipo A9 e pertanto il sistema assorge energia e non evoca il riflesso. Escluderei le malattie gravi che lei paventa.

