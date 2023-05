Timpanogramma: timore per il risultato

Una domanda di: Marco

Sono un papà molto preoccupato in quanto ieri mattina mio figlio ha fatto una visita otorinolaringoiatrica e questo è il referto rilasciato. il medico mi ha riferito che non ci fosse nessun problema rilevante ma tornando a casa e leggendo la diagnosi mi sono accorto che il timpanogramma orecchio sinistro è di tipo C. Ha problemi di udito? Se sì, si guarisce? C’è una cura? La ringrazio.



Caro papà non hai nessun motivo per essere preoccupato. Il timpanogramme registra i movimenti della membrana timpanica sottoposta a delle vraiazioni di pressione. A destra la motilità è normale documentata dal timpanograma tipo A. A sinistra la membrana timpanica risponde altrettanto bene, MA il suo picco di massima vibrazione non è al livello del mare. Si tratta di una condizione conseguente al fatto che la tuba (il canale che dal “naso” consente all’orecchio medio di ricevere ossigeno) non funziona bene probabilmente a causa delle adenoidi di 2° grado che sono state evidenziate. Un po’ di terapia fluidificante nasale, la programmazione di una vcaanza al mare (magari in Sicilia dove mi trovo io!) e il problema si dovrebbe risolvere. Da tenere sotto osservazione l’ipertrofia tonsillare di 4° grado. Ci tenga aggiornati. Con cordialità.

