Tinte all’ammoniaca: si possono usare in gravidanza?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/12/2025 Aggiornato il 03/12/2025

Non ci sono controindicazioni all'uso delle tinture per i capelli, incluse quelle che contengono ammoniaca.

Una domanda di: Maria
Sono a 35+3. Finora in gravidanza ho fatto sempre tinte senza ammoniaca che però durano poco nel tempo. Essendo quasi vicina al parto, vorrei arrivare in ospedale senza quell'odiosissima ricrescita e/o scolorimento. Sarebbe pericoloso usare una classica tinta con ammoniaca?

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, ho buone notizie per lei: in gravidanza non ci sono controindicazioni all'impiego delle tinte per capelli, comprese quelle contenenti ammoniaca.
Una cosa che mi sento di puntualizzare per evitare dispiaceri è che in gravidanza si sincronizza la crescita dei capelli, quindi di solito sono particolarmente belli, folti e rigogliosi mentre dopo il parto si sincronizza la loro caduta, per cui noterà i capelli più fragili e smorti rispetto ad ora.
Fa tutto parte del "copione" legato agli effetti degli ormoni (estrogeni e progesterone).
Un aspetto secondo me interessante, è che in allattamento anche la peluria sulle gambe e sulle ascelle ha una crescita limitata...quindi immagino sarà ridotto il tempo dedicato a depilarsi.
Spero di averle risposto, come al solito mi piace allargare un po' il discorso...
Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

