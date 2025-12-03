Tinte all’ammoniaca: si possono usare in gravidanza?

Una domanda di: Maria Sono a 35+3. Finora in gravidanza ho fatto sempre tinte senza ammoniaca che però durano poco nel tempo. Essendo quasi vicina al parto, vorrei arrivare in ospedale senza quell'odiosissima ricrescita e/o scolorimento. Sarebbe pericoloso usare una classica tinta con ammoniaca?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, ho buone notizie per lei: in gravidanza non ci sono controindicazioni all'impiego delle tinte per capelli, comprese quelle contenenti ammoniaca.

Una cosa che mi sento di puntualizzare per evitare dispiaceri è che in gravidanza si sincronizza la crescita dei capelli, quindi di solito sono particolarmente belli, folti e rigogliosi mentre dopo il parto si sincronizza la loro caduta, per cui noterà i capelli più fragili e smorti rispetto ad ora.

Fa tutto parte del "copione" legato agli effetti degli ormoni (estrogeni e progesterone).

Un aspetto secondo me interessante, è che in allattamento anche la peluria sulle gambe e sulle ascelle ha una crescita limitata...quindi immagino sarà ridotto il tempo dedicato a depilarsi.

Spero di averle risposto, come al solito mi piace allargare un po' il discorso...

Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

