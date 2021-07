Tinte per i capelli: quando il dottor Google smentisce (a torto) il ginecologo

Una domanda di: Stefania

Sono incinta di 11 settimane.

Senza sapere di essere in dolce attesa ho effettuato la mia solita tinta per capelli (priva di ammoniaca) e dopo aver chiesto al mio ginecologo se fosse possibile continuare ad a passarla anche in gravidanza, ho effettuato nuovamente il trattamento alla 9 settimana. Tuttavia stamattina navigando su internet mi sono imbattuta nel parere di una ginecologa che sostiene che sia rischiosissimo effettuare tinte per capelli (anche senza ammoniaca!) nel primo trimestre.

Vorrei chiedere se il mio bambino è a rischio malformazioni, sopratutto perché l’ultima volta che sono andata dalla mia parrucchiera avevo alcune bollicine dovute al calore (ogni tanto o per le extension che indosso, o per il caldo mi vengo piccolissime bollicine che passano nel giro di qualche settimana). Lo chiedo perché ho letto che aggravante dell’usare le tinte e avere taglietti o altre escoriazioni (anche se le miei bollicine non tanò in alcun modo assimilabili a dei taglietti!). Sono terribiliemnte in ansia ora è non so che fare!

Grazie infinite per il Suo prezioso lavoro e per il tempo che potrà dedicarmi!





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non tutto quello che si trova su Internet è corretto e questo vale soprattutto per le informzioni che riguardano la salute. Un esempio lampante è dato dalle affermazioni che riferisce, visto che ormai da anni è una certezza, sostenuta dalla Comunità scientifica internazionale, che tutti i prodotti per uso cosmetico, tinture incluse sono innocui in gravidanza. Nessun prodotto cosmetico è tossico e se lo fosse per il bambino lo sarebbe anche per la madre. Mi fa però riflettere il fatto che lei non si fidi del suo ginecologo, ma abbia sentito il bisogno di cercare in Internet la conferma di quanto lui le aveva già detto. Mi permetto di dirle che durante la gravidanza avere fiducia nel prorpio ginecologo è essenziale, non foss’altro per le ansie e i dubbi che fa risparmiare. Stia dunque tranquilla, la tinta dei capelli può essere fatta in gravidanza senza problemi. Con cordialità.

