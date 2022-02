Tintura dei capelli: è controindicata in allattamento?

Una domanda di: Stefy

Ho una bimba di 2 settimane, e oggi ho effettuato una tinta per capelli

senza ammoniaca (la eseguo così da anni) dalla mia parrucchiera.

In gravidanza avevo chiesto parere a proposito sia al mio ginecologo che sul

Vostro portale (mi avevo risposto il dott. Brambilla) e mi era stato

confermato che secondo le

ultime evidenze scientifiche non vi è alcun rischio nell’effettuare tale

trattamento estetico in gravidanza, e così ho continuato regolarmente (una

volta al mese circa ) ad usare tale prodotto.

Non ho pensato che con l’allattamento potesse cambiare qualcosa ed ho

effettuato la tinta questa mattina.

Poi però mi sono fatta assalire dai dubbi… Cambia qualcosa in allattamento o

posso regolarmente continuare a fare la finta senza ammoniaca pur allattando

la mia piccola?

Sono preoccupata di poterle recare danno, o di avergliene già recato con la

tinta di stamattina…

Grazie mille per quello che potrà dirmi!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Eccomi signora, leggo solo ora la sua domanda e voglio rincuorarla completamente in quanto la tinta per i capelli non può intaccare in alcun modo la qualità del suo latte e neppure nuocere alla sua bambina.

Persino la tinta contenente ammoniaca sarebbe stata compatibile…

Ne approfitto per dirle che all’inizio dell’ allattamento si osserva facilmente una caduta pronunciata dei capelli.

È tutto in regola col copione in realtà.

Per via degli ormoni della gravidanza nella dolce attesa si sincronizza la crescita, dopo il parto invece si sincronizza la caduta.

A mio modesto avviso oltre al colore anche un bel taglio “tattico” dei capelli può avere senso per rinforzarli…parola di mamma!

Spero di averla aiutata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto