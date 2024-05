Tintura dei capelli: fa male in gravidanza?

Una domanda di: Greta

Sono incinta di 6 settimane e ho fatto una tinta del supermercato senza ammoniaca pensando che fosse sicura. La mia ginecologa

però mi ha “sgridata” dicendo che non si fa, soprattutto nel primo trimestre, anche se non contiene ammoniaca. Sono molto preoccupata, che

danni posso aver causato al bambino?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara mamma in dolce attesa,

sono contenta di confermarle che la tinta è compatibile in gravidanza anche quando contiene ammoniaca: non è una sostanza così tossica dato che il nostro organismo la sa gestire perfettamente utilizzandola nella produzione di urina.

Non sono più in commercio ai giorni nostri le tinte contenenti sostanze a rischio (quali l’anilina) e per questo motivo è possibile sottoporsi a questo trattamento sia in gravidanza che in allattamento.

Solitamente, a dire il vero, in gravidanza i capelli sono più belli che mai perché si sincronizzano nella crescita…è dopo il parto che, purtroppo, si sincronizza la caduta…

A mio modesto avviso, un bel taglio tattico può essere particolarmente funzionale per riuscire a lavarli e asciugarli rapidamente quando sarà nato il suo capolavoro…

Buon proseguimento nell’avventura della gravidanza, a sua disposizione se desidera.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

