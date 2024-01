Tinture e trattamenti alla cheratina: sì o no in gravidanza?

I prodotti per tingere i capelli o per rinforzarli non sono controindicati in gravidanza.

Una domanda di: Manuela

Salve, sono all’ VIII mese di una gravidanza gemellare, dovrei partorire a febbraio, ma per metà/fine gennaio, volevo sistemare i miei capelli

effettuando una tinta e un trattamento alla cheratina, in salone ovviamente. C’è qualche “pericolo” per i miei bimbi?

Grazie in anticipo.

Cordiali saluti.

Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Manuela,

non ci sono particolari controindicazioni.

La tintura dei capelli e il trattamento alla cheratina non comportano l’assorbimento di sostanze pericolose per lo sviluppo del feto, quindi può senz’altro effettuare il trattamento senza per questo esporre i suoi gemellini a un qualunque rischio. Cordialmente.

