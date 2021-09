Tiroidectomia totale: dopo quanto tempo si può affrontare una gravidanza?

Una domanda di: Rosy

Ho avuto l’asportazione totale della tiroide: è successo lo scorso 1° giugno. Oggi prendo 125 microgrammi di Eutirox fiale. Abbastanza bene i risultati: quando potrò

affrontare una gravidanza? La ringrazio.





Gentile signora,

se il valore del TSH è ben controllato, eventualità che viene confermata da un valore inferiore a 2,5, può già iniziare la sua ricerca della gravidanza. Quando sarà incinta, sarà opportuno che si sottoponga ogni due mesi all’esame del sangue per il dosaggio del TSH e dell’FT4, che serve a valutare il buon funzionamento della tiroide. Tenga presente che sono moltissime le donne nella sua stessa condizione che hanno portato a termine la gravidanza senza alcun problema quindi non deve preoccuparsi. L’Eutirox compensa benissimo la mancanza della tiroide. Le raccomando di cominciare subito ad assumere l’acido folico (una compressa da 400 microgrammi al giorno) per tutto il periodo preconcezionale e fino almeno al termine del primo trimestre (salvo diversa indicazione del ginecologo curante). L’acido folico andrebbe assunto lontano da tè e latticini. Le faccio i miei più cari auguri.

