Tiroidite di Hashimoto in gravidanza: quali controlli?

Cara signora,

in primo luogo è ovvio che abbia trovato gli anticorpi anti recettori del TSH alterati, visto che si tratta di un segno della tiroidite di Hashimoto da cui lei è interessata. Per quanto riguarda il da farsi, l'unica cosa che conta per assicurarsi che non vi siano problemi in gravidanza è che il valore del TSH si mantenga sempre inferiore a 2,5. Per questo è importante la terapia a base di L-tiroxina che peraltro lei sta seguendo. Per quanto riguarda i controlli, il mio consiglio è di effettuare ogni mese il dosaggio del TSH per verificare che non superi la soglia sopra indicata, adeguando eventualmente la terapia. Cordialmente.

