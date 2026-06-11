Tonsille di nuovo arrossate dopo una cura con antibiotico: che fare?

Professor Giorgio Longo A cura di Giorgio Longo - Professore specialista in Pediatria Pubblicato il 11/06/2026 Aggiornato il 11/06/2026

Non si deve avere fretta di ricorrere a cure farmacologiche ogni volta che le tonsille si arrossano, soprattutto se il bambino ha da poco affrontato una terapia con antibiotico.

Una domanda di: Letizia
Il mio bambino tre anni malato cronico di tonsille e adenoidi ha avuto lo streptococco e mercoledì 3 giugno è stato sterminato dopo 10 giorni di antibiotico Augmentin. Dopo appena tre giorni ha nuovamente tonsille arrossata: che fare?

Giorgio Longo
Giorgio Longo

Cara signora,
prima di tutto non consideri che il bambino sia un “malato cronico di tonsille e adenoidi”. Sono entrambe parte fondamentale del tessuto immunitario deputato a fronteggiare e difenderci dall’ingresso di tutti gli agenti microbici (batteri e virus e non solo) che attraverso il naso e la bocca entrano nel nostro organismo (lo streptococco è soltanto uno dei tanti, possibili “nemici” in causa). Il loro ruolo di difesa si svolge con la produzione di anticorpi, ma non solo, e nei bambini dei primi anni di vita e nell’età della socializzazione il loro ruolo (il loro lavoro) è al massimo, in quanto tutte le barriere immunitarie devono essere ancora costruite. Quindi non si preoccupi e non abbia troppa ansia (e fretta) di curarlo con gli antibiotici, perché questi fondamentali organi di difesa, sono ben attrezzati per farcela da soli. Cordialmente.

Mal di gola medico

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Tonsille: per l’intervento serve il ricovero in ospedale

Sullo stesso argomento

Antibiotico sospeso prima di quanto indicato: per questo il bambino si è ammalato di nuovo?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Le nostre linee guida in caso di faringite da streptococco consigliano di somministrare l'antibiotico per sei giorni, quindi sospenderlo qualche giorno prima dei 10 giorni suggeriti non espone a particolari rischi di ricadute.   »

Streptococco: quanto deve durare la cura con antibiotico?

Mal di Gola di Professor Giorgio Longo

La terapia antibiotica contro lo streptococco si dimostra efficace anche per periodi più brevi rispetto ai 10 giorni indicati dalle linee guida. E i vantaggi riguardano anche una riduzione dell'attuale grave problema dell'antibiotico-resistenza.   »

Streptococco che non passa nonostante settimane di antibiotico

Mal di Gola di Professor Giorgio Longo

Se lo streptococco resiste nonostante l'antibiotico, ma il bambino sta bene, cioè non ha febbre né altri sintomi, non si deve fare più nulla, ci si può dimenticare della sua presenza.   »

Streptococco e ricaduta dell’infezione

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Arnaldo Casali

Può capitare che un'infezione da streptococco ricompaia dopo una cura con antibiotico perché quest'ultimo è stato assunto in una dose inferiore a quella opportuna (come spesso avviene).   »

Streptococco: può dare febbre nonostante l’antibiotico?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

L'infezione alla gola dovuta a streptococco ha caratteristiche inconfondibili: mal di gola e febbre elevata, assenza di raffreddore e tosse (che invece accompagnano di norma le infezioni respiratorie virali) e, soprattutto, scomparsa della febbre a 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica.   »

Le domande della settimana

Tonsille di nuovo arrossate dopo una cura con antibiotico: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Non si deve avere fretta di ricorrere a cure farmacologiche ogni volta che le tonsille si arrossano, soprattutto se il bambino ha da poco affrontato una terapia con antibiotico.   »

Bimba di 3 anni e mezzo che ha paura di fare la cacca nel vasino o nel water

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Roberta Levi

Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazione di feci morbide e, quindi, facili da espellere.   »

Piccolissima con reflusso che non passa nonostante il farmaco

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata.   »

Piccola area di mancato accollamento che non si risolve: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

A volte è necessario che trascorra più tempo affinché ogni più piccola anomalia si risolva. Quello che conta è comunque che il feto sia vitale e cresca a un ritmo regolare.   »

Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 