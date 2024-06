Tosse che migliora ma non del tutto

Una domanda di: Azzurra

Mio figlio si chiama Mirko ha 11 anni. Ha avuto la bronchite asmatica circa un mese fa abbiamo assunto antibiotico cefixtoral per sei

giorni e aresol con prontinal broncovaleas e fisiologica in più i primi tre giorni bentelan da 1mg e mezza per tre giorni mattina e sera. Adesso da una

settimana ha tosse che è cominciata da un bruciore alla gola poi rossetta stizzosa siamo andati dalla pediatra ma non aveva ni ete bronchi pulito

tutto pulito e la gola era leggermente arrossata aerosol con ipertonica e sciroppo per tosse grassa e secca. Dopo 4 giorni ci siamo tornati perche la

tosse era diventata forte e non lo faceva respirare si sentiva affannato a volte starnutiva insieme alla stessa tosse di nuovo bentelan a scalare per

tre giorni e antistaminico zirtex 15 gocce la sera mi dice di fare una cura per allergia. Si è migliorato ma tossisce ancora un po’.





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

immagino che già in passato Mirko abbia avuto episodi di “bronchite asmatica”, e quello che ha fatto prima, e adesso, è sostanzialmente corretto. Ma l’attuale bronchite con tanta tosse è probabile che sia meno “asmatica” e più legata a una infezione (c’è una epidemia di queste tossi anche a Trieste). Questo per dire che la tosse non è, di norma, un segno di asma (in altre parole più forte è la tosse meno importante è il broncospasmo asmatico). Questo per dire che non deve preoccuparsi se Mirko risponde meno alla terapia e si armi di pazienza che la tosse passerà anche da sola. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto