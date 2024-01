Tosse che non passa dopo un’influenza

Una domanda di: Simonetta

Ho una brutta e persistente influenza dall’8 di gennaio. Il medico di base dopo Brufen e aeresol, non passando, anzi peggiorando ancora, mi ha prescritto il Deltacortene 25 mg. In aggiunta antibiotico Amoxicillina. La febbre all’inizio è andata via per poi ricomparire a 37,7 gradi. Con Brufen si abbassa, ma sono tanti giorni e io non mi reggo più in piedi, e la tosse è sempre presente. Ho fatto lastra ai bronchi. Mi hanno detto che va bene. Ma perché la febbre non passa? Ho dolori alla testa quando la febbre è presente. Ho 62 anni. Nel novembre scorso, il 17, ho avuto il Covid, ma non è stato tremendo come questa influenza. Grazie per la risposta che vorrà darmi.



Gaetano Paludetti Gaetano Paludetti Cara signora, nel complesso ha eseguito una terapia corretta. L'unica cosa su cui non sono d'accordo è l'aereosol che generalmente fa peggiorare la tosse perché può avere un effetto irritante. Se ha ancora febbre faccia ancora qualche giorno di Augmentin ( associando l'assunzione di probiotici tipo Enterogermina) e mezza compressa di Deltacortene dopo la prima colazione per 4 giorni. Eventualmente faccia degli esami del sangue (VES, TAS, Emocromo, IgG/ IgM per Citomegalovirus, EBV, esame urine) e magari un tampone faringeo. Una tosse persistente potrebbe essere alimentata anche da un reflusso o dalla assunzione di alcuni farmaci anti ipertensivi (ace-inibitori). Cordialmente.