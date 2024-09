Tosse che non passa in un bimbo di 11 anni

Una domanda di: Annunziata

Mio figlio di 11 anni ha tosse dal 25 luglio, la pediatra gli ha dato prima aerosol con aircort e antibiotico Augmentin per 8 giorni, ma la tosse non è passata, allora gli ha fatto fare aerosol con fluimicil per 5 giorni e se non passava, 8 giorni di antibiotico klacid 250, (cosa che ha fatto) ma ad oggi ha ancora tosse sporadica e non notturna, non ha mai avuto altro sintomo se non il catarro, ma sempre limpido, non giallo, cortesemente cosa posso fare? Grazie.





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

dopo un mese una tosse non definita nella sua causa richiede una radiografia del torace. Però è anche vero che, se non tossisce mai nel sonno, è molto improbabile che possa avere qualcosa di serio specie se la tosse, in queste settimane continua a migliorare. In ogni caso non fare altre terapie improbabili e terrei come possibile l’ipotesi che si tratti di una tosse psicogena che all’età di suo figlio è la causa più comune di tosse persistente che cessa con il sonno. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto