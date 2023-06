Tosse che si ripresenta dopo un ciclo antibiotico: come è possibile?

Una domanda di: Carlo

Buonasera, io vorrei sapere se è possibile che ad un giorno dalla fine di un ciclo di antibiotico, dopo aver fatto la doccia (errore mio finestra

leggermente aperta) dopo un’ora a mia figlia le è tornata la tosse ??? L’antibiotico l’aveva preso per una bronchite.



Caro papà,

che sia tornata la tosse è certamente possibile visto che me lo dice. Non è invece possibile attribuire la colpa della ricaduta all’aver fatto la doccia con la finestra aperta. A volte dipende solo dall’aver mantenuto per tempi troppo brevi l’antibiotico che, per farle un esempio, nella bronchite batterica protratta (tosse catarrale, senza febbre che persiste per più di un mese) la terapia antibiotica va mantenuta per due settimane; se sospesa troppo presto la tosse e il catarro si possono ripresentare. Ma questo, dalle poche cose che mi dice, non posso saperlo (non mi ha detto nemmeno l’età della bambina). Le ricordo peraltro che la cosa più probabile è che si tratti di una nuova infezione respiratoria appena iniziata che, come di norma, sarà di natura virale e per la quale nessuna antibiotico può servire. Cordialmente.

