Tosse dopo aver usato un prodotto per la pulizia della casa: ci sono rischi per il feto?

Dottor Antonio Clavenna A cura di Antonio Clavenna - Dottore specialista in Farmacia Pubblicato il 17/03/2026 Aggiornato il 17/03/2026

La tosse che può comparire dopo aver accidentalmente respirato un prodotto tossico è conseguenza di un'irritazione locale che non può nuocere al feto.

Una domanda di: Ylenia
Salve,
sono a 22 settimane di gravidanza e e stamattina ho avuto un episodio di tosse a seguito di inalazione di detersivo anticalcare. Da quando sono incinta ho eliminato la candeggina, ma uso il viakal circa due volte a settimana per pulire i miscelatori. Spesso copro naso e bocca, ma l’episodio di stamattina mi ha messo in allerta: la mia condotta perpetrata nel tempo (anche in assenza di episodi di tosse o altro) può aver danneggiato il bimbo? Grazie.

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna

Gentile Ylenia,
l'episodio di tosse potrebbe essere dovuto a un'irritazione locale a livello delle vie aeree.
È, invece, alquanto improbabile che l'inalazione del prodotto possa comportare rischi per lo sviluppo fetale.
Ci potrebbero essere rischi per il feto soltanto qualora anche la mamma manifestasse importanti effetti tossici (da quanto descrive, non mi sembra essere questo il suo caso).
Cordiali saluti.

donna incinta e pulizia di casa

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