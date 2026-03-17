Tosse dopo aver usato un prodotto per la pulizia della casa: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Ylenia

Salve,

sono a 22 settimane di gravidanza e e stamattina ho avuto un episodio di tosse a seguito di inalazione di detersivo anticalcare. Da quando sono incinta ho eliminato la candeggina, ma uso il viakal circa due volte a settimana per pulire i miscelatori. Spesso copro naso e bocca, ma l’episodio di stamattina mi ha messo in allerta: la mia condotta perpetrata nel tempo (anche in assenza di episodi di tosse o altro) può aver danneggiato il bimbo? Grazie.