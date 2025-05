Tosse dopo l’antibiotico: è colpa dei capelli bagnati (e non asciugati)?

Una domanda di: Giovanna Mio figlio di cinque anni ha affrontato una cura con antibiotico per una bronchite che non passava. Sembrava guarito da ormai tre giorni quando purtroppo ho commesso un’imprudenza: dopo il bagno non gli ho asciugato bene i capelli e l’ho fatto uscire in giardino (c’era una temperatura mite) e il giorno dopo aveva di nuovo la tosse stavolta accompagnata da muco dal naso ma niente febbre. Mi consiglia di dargli ancora l’antibiotico? È meglio tenerlo a casa dall’asilo qualche giorno?



Gentile signora,

escludo che la tosse sia ritornata perché il bambino è uscito con i capelli umidi. Certo, la situazione ambientale influisce sul decorso delle malattie, ma risulta essere solo un effetto collaterale e non centrale, non diretto. Più facile pensare che la ricomparsa della tosse possa essere dovuta a un virus respiratorio: ne circolano ancora e i bambini che frequentano la scuola materna sono il bersaglio prediletto di questi agenti infettivi. Mi sembra che possa essere questa l’ipotesi più probabile, ovvero che si tratti di un virus, contro cui gli antibiotici non sono efficaci, quindi no a riprendere l'antibiotico. Per alleviare la tosse lo faccia bere molto e può anche dargli del latte con un cucchiaino di miele. Se ha la possibilità di tenerlo a casa per qualche giorno non sarebbe certo sbagliato, perché allontanarlo dalla comunità può favorire una risoluzione più rapida del problema. Se la tosse dovesse peggiorare, magari associandosi a febbre, sarà comunque necessario consultare il vostro pediatra. Cari saluti.





