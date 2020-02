Tosse forte dopo la bronchilite

Una domanda di: Angie

Salve ho una bimba di 4 mesi appena dimessa dall ospedale per bronchiolite e positiva all’ RSV (virus respiratorio sinciziale). In certi momenti la tosse non le dà pace, fa fatica a respirare poi passa. Il pediatra mi ha dimessa con areosol con soluzione ipertonica al 3 per cento, ma alla bimba non serve, non le passa, cosa potrei fare?





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

è normale che dopo la fase acuta della bronchiolite rimanga nella bimba una irritabilità bronchiale molto elevata, che solo il passare dei giorni gradualmente attenuerà. In questo momento è importante che lei verifichi sempre che questa piccina mangi e che la sua crescita non si arresti. Deve anche controllare che non abbia crisi di cianosi: colore bluastro alle labbra associato a pallore al volto, perché in questa eventualità occorre ricontattare l’ospedale. La cura prescritta è quella giusta; qualsiasi altra terapia deve essere valutata e prescritta dopo visita dal pediatra curante, vista la tenera età di sua figlia. Cari saluti.

