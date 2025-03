Tosse grassa che si ripresenta: che fare?

Una domanda di: Emanuela Sono la mamma di un bimbo di 6 anni. Venerdi scorso ha iniziato con febbre alta fino a 40.3 per due giorni e tre notti senza abbassarsi neanche con Tachipirina, solo con Bentelan è scesa a 38.5. Lunedì iniziamo il Macladin che continueremo fino a domani, da ieri però si presenta una tosse grassa mentre la febbre da martedì diciamo che non è più risalita (se non 37.5 37.7 tra martedì e mercoledì). Mi chiedevo: è normale o dovrei integrare qualcos’altro? Grazie mille.



Cara signora,

non so cosa avesse riscontrato il pediatra alla prima visita in cui ha prescritto l’antibiotico, la tosse può essere una evoluzione della forma in corso.

In base alle condizioni del bimbo potrebbe essere utile però un ulteriore controllo per valutare la necessità di iniziare una terapia mucolitica o antinfiammatoria orale o per aerosol. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

