Tosse insistente in un bambino di 9 anni: può essere (ancora) la SIRT?

Una domanda di: Silvana

Sono la mamma di un bambino di 9 anni.

Da quando ha circa 3 anni ha iniziato ad avere tosse insistente, abbaiante ogni volta che si raffreddava, a volte accompagnata da episodi di

laringospasmi notturni. Mai nessuna cura è stata risolutiva, negli anni gli è stato prescritto di tutto: cortisone, broncodilatatori sia per aerosol che inalanti,

antistaminici, terapia con singulair, cure per il reflusso ma nulla era in grado di risolvere la tosse in fase acuta né di prevenire gli attacchi.

Ci veniva detto che con gli anni sarebbe migliorato, in realtà ora che ha 9 anni forse ha meno episodi ma ogni volta che si raffredda continua ad avere

sempre questo tipo di tosse. Ultimo episodio di questi giorni, ha avuto influenza con tre giorni di febbre alta,dopo i quali ha iniziato con la tosse abbaiante e ininterrotta.

Ho sentito parlare per la prima volta di Sirt leggendo un suo articolo e ci rivedo in tutto la tosse di mio figlio.

Riuscirà mai a non avere più questa tosse? Cosa significa che migliora con la crescita? Adesso ha 9 anni è normale che ancora succeda?

Per quanto riguarda gli episodi di laringospasmi almeno quelli potrebbe non averli più adesso che è più grande?

C’è qualcosa che possiamo fare o dare per alleviare la tosse?





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

da quello che dice mi sembra di poter confermare che suo figlio ha (e ha avuto) la Sindrome da Ipersensibilità dei Recettori della Tosse (SIRT). Tipica l’intensità della tosse come Lei riferisce, ma anche l’inefficacia di tutte le terapie che abitualmente vengono (inutilmente) consigliate in questa condizione. Questo particolare tosse che ricorre sempre al massimo ad ogni “raffreddore” può persistere anche nelle età successive, ma certamente con episodi sempre più rari, come di fatto sta accadendo anche a suo figlio. Stessa cosa per il laringospasmo che già a 9 anni non dovrebbe più ripresentarsi. Per prevenire le infezioni respiratorie virali che inducono la tosse non c’è nulla che possa servire (se non il bagaglio immunitario acquisito dalle precedenti infezioni). Però il vaccino antinfluenzale (che fa evitare l’infezione più importante) lo consiglierei sempre e a tutte le età per l’efficacia e assenza di effetti negativi. Cordialmente.

