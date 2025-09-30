Tosse, mal di gola, naso chiuso in gravidanza: ci sono rimedi naturali?

Dottor Antonello Sannia A cura di Antonello Sannia - Dottore specialista in Endocrinologia Pubblicato il 30/09/2025 Aggiornato il 30/09/2025

Contro le malattie da raffreddamento, durante la gravidanza si può provare ad assumere l'estratto secco di Acerola, ricca di vitamina C e polifenoli.

Una domanda di: Giada
Vorrei sapere se oltre alla Tachipirina in gravidanza si può prendere anche altro. Per mal di gola, tosse, naso chiuso. Ho sentito tanto parlare della terapia omeopatica così desideravo fare una domanda a uno specialista. Grazie mille in anticipo per la risposta.

Antonello Sannia
Antonello Sannia

In gravidanza è sconsigliato assumere la maggior parte delle sostanze curative, sia chimiche sia anche naturali. Per le malattie da raffreddamento si potrebbe assumere l'Acerola come estratto secco titolato in vitamina C al 25%, alla dose di 200 mg al mattino al risveglio e nel tardo pomeriggio, sempre a stomaco vuoto per un migliore assorbimento. L'Acerola è molto ricca di vitamina C e di polifenoli e aiuta quindi l'organismo a difendersi meglio contro le infezioni delle prime vie aeree, e inoltre si può assumere senza problemi anche in gravidanza. Contro la tosse può essere d'aiuto il semplice vapor acqueo che aiuta ad ammorbidirla e, soprattutto bere molto perché i liquidi aiutano a fluidificare il catarro. Per respirare meglio se c'è raffreddore sono utili i lavaggi nasali con soluzione fisiologica. Ricordo che può prolungare i sintomi esporsi agli sbalzi di temperatura, mentre danno sollievo i bagni caldi (se non c'è febbre). In caso di febbre alta può però servire il farmaco (paracetamolo) da prendere però rigorosamente dietro indicazione medica. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

