Tosse, mal di gola, naso chiuso in gravidanza: ci sono rimedi naturali?

In gravidanza è sconsigliato assumere la maggior parte delle sostanze curative, sia chimiche sia anche naturali. Per le malattie da raffreddamento si potrebbe assumere l'Acerola come estratto secco titolato in vitamina C al 25%, alla dose di 200 mg al mattino al risveglio e nel tardo pomeriggio, sempre a stomaco vuoto per un migliore assorbimento. L'Acerola è molto ricca di vitamina C e di polifenoli e aiuta quindi l'organismo a difendersi meglio contro le infezioni delle prime vie aeree, e inoltre si può assumere senza problemi anche in gravidanza. Contro la tosse può essere d'aiuto il semplice vapor acqueo che aiuta ad ammorbidirla e, soprattutto bere molto perché i liquidi aiutano a fluidificare il catarro. Per respirare meglio se c'è raffreddore sono utili i lavaggi nasali con soluzione fisiologica. Ricordo che può prolungare i sintomi esporsi agli sbalzi di temperatura, mentre danno sollievo i bagni caldi (se non c'è febbre). In caso di febbre alta può però servire il farmaco (paracetamolo) da prendere però rigorosamente dietro indicazione medica. Cordialmente.



